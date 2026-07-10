La Rai ha deciso di sospendere temporaneamente la trasmissione Report in seguito alle nuove prove emerse riguardanti una bomba davanti all’abitazione di un giornalista e il coinvolgimento di un imprenditore vicino a lui. La decisione arriva dopo che le indagini hanno evidenziato tali elementi, portando all’atto di sospensione cautelativa. La trasmissione sarà sospesa finché non saranno chiariti i dettagli relativi all’indagine.

Dopo le nuove evidenze di indagine sulla bomba davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci e il coinvolgimento dell'imprenditore Valeter Lavitola, legato da uno stretto rapprort di amicizia con il giornalista, arriva la mossa della Rai su Report. La direzione Approfondimento del servizio pubblico, infatti, ha deciso di sospendere "cautelativamente" le repliche estive del programma di inchieste. "In attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci, la direzione Approfondimento ha ritenuto opportuno sospendere cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bomba Ranucci, la mossa della Rai: "Sospensione cautelativa" per Report

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Report, la Rai sospende le repliche estive della trasmissione condotta da RanucciLa Rai ha deciso di sospendere le repliche estive della trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci.

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