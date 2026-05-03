Il ministro della Giustizia ha annunciato l’intenzione di avviare un’azione legale contro il conduttore di un noto programma di inchiesta televisiva. Secondo quanto riportato da un quotidiano, la Rai non avrebbe ancora garantito protezioni al presentatore coinvolto in questa vicenda. La notizia ha suscitato attenzione sulla possibile ripercussione legale e sulla posizione dell’emittente nei confronti del conduttore.

Secondo quanto riportato da Il Foglio, il ministro della Giustizia Carlo Nordio sarebbe pronto a un'azione legale nei confronti di Sigfrido Ranucci per le sue dichiarazioni a "È sempre Cartabianca", su Rete 4: stando a quanto scrive il quotidiano, che cita fonti del ministero, nell’istanza di risarcimento si farà riferimento al danno alla reputazione e all’immagine del Guardasigilli prodotto dalla diffusione di notizie non ancora verificate. Per questo, la Rai sarebbe indirizzata a non fornire alcuna tutela legale al conduttore di Report. Ospite di Bianca Berlinguer, Ranucci, invitato per presentare il suo libro, ha anticipato alcune rivelazioni legate al ministro della Giustizia Carlo Nordio, sulla vicenda della grazia a Nicole Minetti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La mossa di Nordio contro Ranucci: pronta l’azione legale. E la Rai non darebbe tutela al conduttore di Report

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Nordio fa causa a Ranucci. Pronta l’azione risarcitoria contro il conduttore di Report. Secondo quanto appreso dal Foglio da fonti qualificate del ministero della Giustizia, il ministro promuoverà un’azione risarcitoria in sede civile contro Ranucci per le dichiaraz x.com

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