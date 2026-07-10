Bologna ricorda Marcello Bignami icona della destra emiliana

Da ilgiornale.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bologna, un corteo ha ricordato Marcello Bignami, figura di spicco della destra locale. La manifestazione si è svolta nel centro cittadino, con partecipanti che hanno esposto striscioni e foto dell’ex politico. La commemorazione ha coinvolto decine di persone, che hanno marciato lungo le vie principali. Nessun incidente è stato segnalato durante l’evento. La manifestazione si è conclusa senza alterchi o tensioni.

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È sempre vivo il ricordo e tangibile l'eredità di chi ha saputo guardare lontano per dare alla destra di oggi un presente di governo. A vent'anni dalla scomparsa di Marcello Bignami, consigliere comunale del Msi a Bologna e regionale in Emilia Romagna con Alleanza Nazionale, figura di spicco del Fuan e icona della destra emiliana, si è svolto ieri nella sede del Comune di Bologna un evento in sua memoria promosso dalla Fondazione Alleanza Nazionale e organizzato da suo figlio Galeazzo, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Il luogo non è casuale perché è qui che Marcello Bignami ha svolto gran parte del proprio percorso politico come consigliere comunale di opposizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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