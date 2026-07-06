Giovedì prossimo a Bologna, Galeazzo Bignami, membro di Fratelli d’Italia alla Camera, terrà un convegno intitolato “La Destra” per ricordare il padre, scomparso vent’anni fa. L’evento si svolge nel ventesimo anniversario della morte di Marcello Bignami, figura politica di rilievo. La giornata sarà dedicata a riflettere sulla storia e l’evoluzione della destra politica, con interventi e discussioni tra i partecipanti.

Giovedì prossimo Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ricorderà a Bologna il padre Marcello Bignami nel ventesimo anniversario della scomparsa con un convegno dedicato dal titolo ’ La Destra. Sempre ’ in Sala Farnese a Palazzo d’Accursio. Si inizia alle 18.30. L’appuntamento è promosso dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia in collaborazione con Fondazione Alleanza Nazionale. Un convegno che si richiama ai valori della destra, come testimonia anche il simbolo sul manifesto: la Fiamma tricolore. "Giovedì saranno 20 anni esatti dalla scomparsa di mio padre Marcello Bignam – così il deputato in un post su Instagram –. Lo ricorderemo con un convegno: la Destra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bignami, convegno ’La Destra. Sempre’: "In memoria di mio padre Marcello"

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