Vent’anni senza Marcello Bignami il ricordo | Fu lui a immaginare la destra di governo quando sembrava impossibile
Sono trascorsi vent'anni dalla morte di Marcello Bignami, considerato una figura di rilievo nella destra bolognese. Bignami è ricordato come colui che immaginò la possibilità di una destra di governo, anche quando sembrava improbabile. La sua figura è ancora presente nel ricordo di molti, e il suo contributo politico viene spesso citato come esempio di visione e determinazione. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel panorama politico locale.
Sono passati 20 anni dalla scomparsa di Marcello Bignami, papà del capogruppo alla Camera di FdI, Galeazzo. Fu un’icona della destra bolognese e non solo. Storico dirigente del Msi e poi di Alleanza Nazionale. Amicizia, politica, ricordi, insegnamenti perenni per la destra di governo che travalicano la sua generazione. Di tutto questo si è parlato nella sua Bologna al convegno: la Destra. Sempre. Evento per ricordare una storia che prosegue: dove c’è la Fiamma c’è la destra in un ideale passaggio generazionale. Di padre in figlio. Bignami: “Mio padre Marcello, sempre un passo avanti”. “Perché Marcello Bignami ha vissuto sempre da uomo di Destra – ricorda il figlio Galeazzo introducendo il convegno dai sui canali social- in ogni aspetto della sua vita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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