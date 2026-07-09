Vent’anni senza Marcello Bignami il ricordo | Fu lui a immaginare la destra di governo quando sembrava impossibile

Notizia in breve

Sono trascorsi vent'anni dalla morte di Marcello Bignami, considerato una figura di rilievo nella destra bolognese. Bignami è ricordato come colui che immaginò la possibilità di una destra di governo, anche quando sembrava improbabile. La sua figura è ancora presente nel ricordo di molti, e il suo contributo politico viene spesso citato come esempio di visione e determinazione. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel panorama politico locale.