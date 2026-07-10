Per la prima volta Reinhold Messner vestirà i panni del narratore in uno spettacolo musicale. Il celebre alpinista sarà protagonista il 19 luglio, alla Messner Haus di Sesto Pusteria, di Vette e suono, uno degli appuntamenti delle Mahler Wochen 2026 di Dobbiaco. Sul palco, insieme alla Beethoven Orchester Bonn, alternerà interventi recitati alle esecuzioni musicali per raccontare il legame profondo tra la montagna, la natura e le opere di Gustav Mahler e Ludwig van Beethoven. Il dialogo tra musica classica e montagna non è una novità: basti pensare ai Suoni delle Dolomiti o alle stesse Mahler Wochen di Dobbiaco, nate dal profondo legame tra Gustav Mahler e le Dolomiti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Bob Dylan è il mio compositore preferito. Mi piacerebbe fare qualcosa insieme prima che entrambi arriviamo ai 100 anni”: Reinhold Messner e l’invito al cantautore

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