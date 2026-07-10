A 70 anni, Bo Derek ha rivelato di aver atteso che la sua vita rallentasse prima di diventare madre, ma questo non è mai successo. L'attrice, nota per il ruolo di femme fatale nel film del 1979, ha condiviso questa decisione durante un podcast, spiegando di aver scelto di non avere figli. Derek, il cui vero nome è Mary Cathleen Collins, ha parlato anche di come si aspettasse un cambiamento di ritmo nella sua vita, che però non si è verificato.

Oggi 70enne, per anni Bo Derek è stata un sex symbol indiscusso, grazie soprattutto al ruolo della femme fatale nel film 10, di Blake Edwards. Ma al podcast Club Random di Bill Maher, Derek, il cui vero nome è Mary Cathleen Collins, ha voluto aprirsi su aspetti particolarmente intimi e privati, come la scelta, ad esempio, di non volere figli. “Tutti dicono che avrai dei figli – ha spiegato l’attrice americana – Quando ho raggiunto circa i 32 anni, ho pensato: ‘Oh no, farei meglio a iniziare a lavorarci e a organizzarmi'”. Ma la conclusione presa è stata invece diversa; all’epoca Derek era sposata con il regista John Derek, da cui ha preso il cognome e con cui è rimasta per 22 anni, fino alla morte di lui, avvenuta nel 1998. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Bo Derek sul non essere diventata madre. “Aspettavo che la mia vita rallentasse. Non è successo”

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