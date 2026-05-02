Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha rilasciato un'intervista alla UEFA per il numero 26 di Champions Journal, in cui ha parlato dei suoi primi 18 mesi con il club. Durante la conversazione, ha ricordato le parole di sua madre e ha commentato come l’esperienza in squadra abbia influenzato la sua vita personale e professionale. La sua testimonianza si concentra sul percorso intrapreso e sui cambiamenti vissuti in questo periodo.

? In Sintesi Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha rilasciato una lunga intervista alla UEFA per il numero 26 di Champions Journal, tracciando un bilancio dei suoi primi 18 mesi in azzurro. Lo scozzese, reduce dalla vittoria dello Scudetto e dalla candidatura al Pallone d’Oro, ha raccontato il suo profondo legame con la città, esaltando il senso di famiglia trovato nel club e l’affetto travolgente dei tifosi. Dal punto di vista tattico, ha svelato come Antonio Conte gli abbia recentemente chiesto di arretrare il suo raggio d’azione per affiancare Stanislav Lobotka in fase di costruzione. Spazio anche ad aneddoti sulla vita privata: dalla convivenza nello stesso quartiere con Gilmour, Hojlund e De Bruyne, fino all’amore per il risotto al parmigiano, l’espresso del magazziniere Tommaso Starace e la moda sartoriale italiana.🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - «Mia madre diceva: che sta succedendo?»: McTominay racconta come Napoli gli ha cambiato la vita

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