La Polizia Provinciale di Caserta ha effettuato un’operazione a Castel Volturno, sequestrando oltre 30 metri di reti da pesca abusive. Le reti, chiamate anche “killer” per il loro impatto ambientale, sono state trovate tra le acque della zona. Il valore stimato delle reti sequestrate si aggira intorno ai 4mila euro. L’intervento si inserisce in un’azione contro il bracconaggio ittico nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Provinciale di Caserta ha sequestrato a Castel Volturno (Caserta) oltre 30 metri di reti da pesca abusive, per un valore stimato di circa 4mila euro, utilizzate dai cosiddetti bracconieri ittici. L’intervento è stato condotto dagli agenti della Polizia Provinciale, diretti dal colonnello Biagio Chiariello, con il supporto delle associazioni “Domizia” e “Fly Liternum”, da tempo impegnate nella tutela dell’ecosistema marino. L’operazione rientra nel più ampio progetto di salvaguardia del litorale casertano coordinato dalla Provincia di Caserta, attraverso il settore Ambiente, che vede impegnati in un’azione sinergica enti, associazioni e forze dell’ordine con l’obiettivo di contrastare le attività illecite, tutelare l’ecosistema marino e valorizzare la costa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Blitz nel Casertano contro i bracconieri ittici, sequestrate reti killer

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