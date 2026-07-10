Castel Volturno sequestrate reti killer in mare | pugno duro contro i bracconieri ittici

Sequestrate reti killer in mare durante un’operazione della Polizia a Castel Volturno. Le forze dell’ordine hanno intercettato e rimosso strumenti illegali utilizzati dai bracconieri per catturare illegalmente pesci. L’attività si inserisce in un’azione di contrasto ai pesca illegale nella zona. Nessuna persona è stata fermata o denunciata al momento. La polizia ha continuato a monitorare l’area per prevenire ulteriori attività illecite.

Prosegue senza sosta l'attività di contrasto ai bracconieri ittici illegali a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Gli uomini della Polizia Provinciale di Caserta, diretti dal colonnello Biagio Chiariello, si sono avvalsi della preziosa collaborazione delle associazioni "Domizia" e "Fly liternum" sequestrando reti illegali rinvenute in mare per un valore di circa 4mila euro. Un vero colpo ai pescatori che continuano a danneggiare il mare domitio con le reti killer che sono vere e proprie trappole per le tartarughe marine, le cosiddette "caretta caretta", trovando la morte. Oltre 30 metri di reti sequetrate con informativa inoltrata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha convalidato il sequestro per il reato di abbandono rifiuti in mare. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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