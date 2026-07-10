Durante un’operazione antidroga nel Sannio, un uomo di 39 anni sottoposto ai domiciliari è stato trasferito all’obbligo di firma. L’azione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita a Telese Terme. L’arresto è stato eseguito nei giorni scorsi e si è concluso con questa misura cautelare. Al momento non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sull’indagine o sui soggetti coinvolti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si chiude, almeno sotto il profilo cautelare, il capitolo degli arresti eseguiti nei giorni scorsi nell’ambito dell’operazione antidroga condotta dai Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita a Telese Terme. Dopo la scarcerazione di Giuseppe De Rosa e Liberato Ruggiero, arriva anche quella di Antonia De Rosa, 39 anni, per la quale il giudice ha disposto una misura meno afflittiva. Il Gip del Tribunale di Benevento, accogliendo le richieste formulate dagli avvocati Vittorio Fucci e Antonio Leone, ha revocato gli arresti domiciliari nei confronti della donna, applicando in via residuale la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Blitz antidroga nel Sannio: 39enne dai domiciliari all’obbligo di firma

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