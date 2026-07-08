Tre persone sono state arrestate a Telese Terme dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Cerreto Sannita durante un blitz antidroga. Le forze dell’ordine hanno sequestrato sostanze stupefacenti e fermato gli individui con l’accusa di detenzione e cessione di droga. L’operazione si è svolta nel corso di un intervento mirato nel centro. Nessun dettaglio sulle quantità sequestrate o sulle identità dei fermati è stato reso noto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Blitz antidroga a Telese Terme, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cerreto Sannita hanno arrestato tre persone con l’accusa, allo stato delle indagini, di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. A finire ai domiciliari sono Antonietta D.R., 39 anni, Giuseppe D.R., 33 anni, entrambi di Telese Terme, e Liberato R., 40 anni, originario di Moiano e residente nella cittadina termale. I tre sono assistiti dagli avvocati Vittorio Fucci e Antonio Leone. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i militari stavano monitorando i movimenti dei tre nell’ambito di un’attività finalizzata al contrasto dello spaccio di droga. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Blitz antidroga dei carabinieri nel Sannio: tre arresti

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