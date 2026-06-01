Il 5 giugno, in 143 paesi, si celebra la Giornata dell’Ambiente. A Bergamo, questa ricorrenza sarà segnata da un programma di eventi dedicati a sostenibilità, ecologia e clima. La giornata coinvolgerà il centro cittadino, orti e spazi aperti, con iniziative che promuovono la tutela ambientale. È prevista una serie di appuntamenti che mirano a sensibilizzare sul tema, coinvolgendo diverse parti della comunità locale.

Articolo. Ogni anno il 5 giugno in 143 paesi del mondo si celebra la Giornata dell’Ambiente, che a Bergamo porterà un ricco programma di appuntamenti uniti dal filo rosso di sostenibilità, ecologia e questione climatica. Tra le proposte fotografia, teatro, giochi, musica e momenti conviviali, oltre all’incontro con Mastrojeni, pioniere della riflessione ambientale. Una notte dal clima già estivo dedicata all’ambiente, tra il centro di Bergamo, Città Alta e gli orti sociali, con musica, cultura, spettacoli e spazi di riflessione sul tema della sostenibilità. Tra i partecipanti anche un ospite internazionale, Grammenos Mastrojeni, diplomatico, docente e autore, membro del Club di Roma, tra i pionieri della riflessione sul legame tra tutela ambientale, pace e sicurezza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Una notte per l’ambiente tra centro, orti e il cielo

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