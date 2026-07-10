L’autopsia sulla bambina di due anni trovata morta a Bordighera ha rilevato nicotina nei polmoni e altre lesioni. Sono state riscontrate anche segni di malnutrizione. La madre e il suo compagno sono stati arrestati con l’accusa di omicidio. La piccola aveva subito traumi e presentava evidenti segni di abusi. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire le cause della morte e le circostanze delle lesioni.

La piccola Beatrice – per la cui morte sono stati arrestati la madre e successivamente il compagno – aveva nicotina nei polmoni. È uno degli elementi più inquietanti emersi dall’autopsia sulla bambina di due anni trovata senza vita il 9 febbraio a Bordighera. Secondo le prime indiscrezioni sugli accertamenti medico-legali, la presenza della sostanza non sarebbe compatibile con una semplice esposizione al fumo passivo, ma sarebbe riconducibile a un’aspirazione. Un dettaglio che assume particolare rilievo alla luce degli elementi già raccolti dagli investigatori nell’ambito dell’inchiesta sulla morte della bambina. Negli atti dell’indagine... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bimba uccisa a Bordighera – Beatrice aveva nicotina nei polmoni: l’autopsia rivela altre lesioni e malnutrizione

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Bimba morta a Bordighera, arrestato compagno madre: le foto sul cellulare e i racconti choc

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