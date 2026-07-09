L’autopsia sulla bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera ha rivelato che è stata colpita alla testa con un colpo che ha provocato tre emorragie. L’evento risalirebbe a un massimo di 48 ore prima del ritrovamento. La piccola avrebbe potuto essere salvata se fosse stata soccorsa in tempo. La causa della morte è attribuibile a questa ferita cranica.

La piccola Beatrice, 2 anni, sarebbe morta dopo un colpo alla testa avvenuto fino a 48 ore prima La morte della piccola Beatrice, la bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera la mattina del 9 febbraio scorso, presenta un quadro che, secondo quanto trapelato dall’autopsia, lascia eme. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Bimba morta a Bordighera, autopsia: "Uccisa con un colpo alla testa, aveva 3 emorragie, si sarebbe potuta salvare"

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Beatrice morta a Bordighera: un colpo alla testa l'ha uccisa

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