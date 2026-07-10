Bimba di 2 anni morta a Bordighera l’autopsia conferma | Nicotina nei polmoni la facevano fumare
L’autopsia sulla bambina di due anni morta a Bordighera ha confermato la presenza di nicotina nei polmoni. I risultati degli esami indicano che la piccola sarebbe stata fatta fumare marijuana, come evidenziato anche dai video in cui si vedeva in lacrime mentre veniva fatta fumare. La morte risale a febbraio e le indagini sono in corso per chiarire le responsabilità.
Dopo i video in cui si vede la piccola in lacrime che viene fatta fumare marijuana, la conferma del fumo arriverebbe dagli esami dell’autopsia condotta nelle scorse ore sul corpicino della bimba morta a Bordighera nel febbraio scorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bimba morta a Bordighera, l'autopsia: «Trauma cranico e lesioni su dorso, addome e gambe»
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