Bimba di 2 anni morta a Bordighera l’autopsia conferma | Nicotina nei polmoni la facevano fumare

Notizia in breve

L’autopsia sulla bambina di due anni morta a Bordighera ha confermato la presenza di nicotina nei polmoni. I risultati degli esami indicano che la piccola sarebbe stata fatta fumare marijuana, come evidenziato anche dai video in cui si vedeva in lacrime mentre veniva fatta fumare. La morte risale a febbraio e le indagini sono in corso per chiarire le responsabilità.