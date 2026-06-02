Beatrice costretta a fumare una canna l’incubo della bimba di 2 anni morta a Bordighera dopo i maltrattamenti

Da ilfattoquotidiano.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La piccola di due anni trovata morta a Bordighera era stata sottoposta a maltrattamenti e costretta a fumare marijuana. La vicenda si è verificata nel contesto di violenze e abusi che si sono protratti nel tempo. La polizia ha avviato indagini per chiarire le circostanze della morte e il ruolo di eventuali responsabili. La famiglia della bambina è sotto osservazione, e sono stati eseguiti controlli sulle condizioni di vita e sui comportamenti degli adulti coinvolti.

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L’incubo in vita a cui era sottoposta la piccola Beatrice assume, giorno dopo giorno, contorni sempre più definiti. La bambina di due anni, morta a Bordighera lo scorso febbraio nella casa della mamma in seguito alle percosse subite, era costretta a fumare una canna dal marito della madre. “Probabilmente hashish o marijuana” scrive nell’ordinanza che ha disposto l’arresto della coppia il gip di Imperia, Massimiliano Botti. A scriverlo è il Corriere della Sera. Nelle mani dei magistrati c’è un video in cui Manuel Iannuzzi, il compagno di Manuela Aiello, “fa fumare la sigaretta artigianale a Beatrice”. Accanto ci sono proprio la mamma e le due sorelle più grandi, di sette e nove anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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