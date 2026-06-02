Beatrice costretta a fumare una canna l’incubo della bimba di 2 anni morta a Bordighera dopo i maltrattamenti

Notizia in breve

La piccola di due anni trovata morta a Bordighera era stata sottoposta a maltrattamenti e costretta a fumare marijuana. La vicenda si è verificata nel contesto di violenze e abusi che si sono protratti nel tempo. La polizia ha avviato indagini per chiarire le circostanze della morte e il ruolo di eventuali responsabili. La famiglia della bambina è sotto osservazione, e sono stati eseguiti controlli sulle condizioni di vita e sui comportamenti degli adulti coinvolti.