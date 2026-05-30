Bimba di 2 anni morta a Bordighera arrestato il compagno della madre | Nel telefono le foto dei lividi e il video in cui la faceva fumare

Un uomo di 42 anni è stato arrestato nel contesto dell'inchiesta sulla morte di una bambina di due anni trovata morta a Bordighera il 9 febbraio. Le indagini hanno portato al suo fermo dopo che sono state trovate nel suo telefono immagini di lividi sulla bambina e un video in cui la faceva fumare. L'uomo è stato portato in carcere in attesa di ulteriori accertamenti. La polizia sta continuando le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della madre della bambina di due anni trovata morta a Bordighera il 9 febbraio 2026. L’uomo è accusato di «maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola», lo stesso reato contestato anche alla madre, arrestata il giorno del ritrovamento. Secondo quanto ricostruito dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Imperia, la donna avrebbe trascorso diverse ore in auto con la figlia già deceduta prima di dare l’allarme. In un primo momento, per spiegare le ecchimosi riscontrate sul corpo della bambina, aveva sostenuto che la piccola fosse caduta dalle scale nei giorni precedenti al decesso. 🔗 Leggi su Open.online

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Bimba morta a Bordighera, indagato il compagno della madre - Storie italiane 16/02/2026

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