Avvistato un lupo in tangenziale Sud | è caccia all' animale

Nelle ultime ore, un animale selvatico è stato avvistato sulla tangenziale Sud di Brescia, attirando l’attenzione di residenti e forze dell’ordine. Si tratta di un canide di grandi dimensioni che si aggirava tra le strade trafficate, spingendo le autorità a intervenire con operazioni di ricerca e monitoraggio. La presenza dell’animale ha generato preoccupazione tra chi vive nella zona, portando all’attivazione di misure di sicurezza e sorveglianza.

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Un lupo in città. O almeno, quello che con ogni probabilità è un lupo: negli ultimi giorni, un canide selvatico ha fatto capolino in piena area urbana a Brescia, scatenando un dispiegamento di forze inusuale e seminando una certa apprensione tra i residenti della zona.Tutto è cominciato mercoledì.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Avvistato un lupo nei campi dell'Adda Martesana Notizie correlate Brescia, il lupo è arrivato in città: avvistato in zona Tangenziale Sud e al parco IrccsBrescia, 8 maggio 2026 – C’è un lupo che si aggira nel centro abitato di Brescia? Il predatore si è spinto fino al capoluogo, in un’area densa di... Leggi anche: Avvistato un lupo solitario ai Piani di Bobbio Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Paura a Vada, avvistato un lupo nella notte vicino alle case in via Telesio; Un lupo avvistato alle porte di Roma, nei boschi dell'Olgiata: cosa fare in caso di incontro ravvicinato - Radio Globo; A Roma Nord c'è un lupo che gira vicino alle case: l'allarme dei residenti e la conferma dell'esperto; Tangenziale Sud: avvistato un lupo che si è poi allontanato, l’appello ai cittadini. Avvistato un animale in Tangenziale Sud: si pensa sia un lupoSono proseguite nelle scorse ore le ricerche di un canide, presumibilmente un lupo, segnalato da alcuni cittadini nei pressi della Tangenziale Sud, all’altezza dell’uscita 6 Quinzano-Fornaci, nella ... giornaledibrescia.it Brescia, il lupo è arrivato in città: avvistato in zona Tangenziale Sud e al parco IrccsAccertamenti degli agenti del nucleo ittico venatorio: l’animale non è stato identificato, potrebbe aver effettuato a ritroso lo stesso percorso coperto per raggiungere il centro abitato ... ilgiorno.it Poi la palla passerà alla società, avvistato in città Roberto Sulas facebook Avvistato un animale in Tangenziale Sud: si pensa sia un lupo x.com