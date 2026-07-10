Il servizio di bike sharing gestito da Lime ha registrato 800 viaggi il 4 luglio, pochi mesi dopo il suo avvio. Secondo il Comune, i dati indicano una crescita costante nell’utilizzo, con un aumento progressivo delle corse giornaliere. L’auto resta in garage, mentre il servizio si afferma come alternativa di mobilità per cittadini e visitatori. Non sono stati forniti dettagli su altre metriche di utilizzo o sul numero totale di biciclette disponibili.

Primo bilancio del nuovo servizio di bike sharing gestito da Lime, a pochi mesi dall’avvio. La partenza è ottima, come sottolinea il Comune. "I dati raccolti in queste settimane evidenziano una crescita costante degli utilizzi, a conferma di un servizio che sta progressivamente entrando nelle abitudini quotidiane di cittadini e visitatori. Già nel mese di giugno – fa sapere l’amministrazione comunale – il servizio aveva fatto registrare un trend di crescita molto significativo, con un incremento del 50.5% dei viaggi e del 49% degli utenti rispetto al monitoraggio del mese di maggio. Nel solo mese di giugno sono stati percorsi mediamente 1.7 chilometri per viaggio, con una durata media di circa 10 minuti, a conferma di un utilizzo prevalentemente legato agli spostamenti urbani di breve distanza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bike sharing da record. Il 4 luglio ben 800 viaggi. E l’auto resta in garage

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