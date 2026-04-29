Bici elettriche abbandonate ovunque il lato oscuro del bike sharing

La città si riempie di biciclette elettriche abbandonate in vari punti, tra cui sopraelevate, corso Europa, Castelletto e le creuze di Albaro. Le biciclette vengono affittate attraverso servizi di bike sharing, ma quando il credito si esaurisce, molti esemplari vengono lasciati lungo le strade e nelle zone pubbliche. Questa situazione crea un accumulo di veicoli privi di utilizzo che si trovano in stato di abbandono.

In sopraelevata, in corso Europa, in spianata Castelletto, per le creuze di Albaro. La città è invasa dalle biciclette elettriche che vengono affittate e, a credito esaurito, lasciate dove capita.Gli operatori finora si sono affidati al buon senso: i mezzi andrebbero riconsegnati senza.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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