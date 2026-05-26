Gli udinesi amano il bike sharing | noleggi raddoppiati in un anno

Nel primo quadrimestre del 2026, i dati indicano che il numero di noleggi di biciclette in città è raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La crescita riguarda in modo particolare i giovani, che scelgono sempre più frequentemente il bike sharing come mezzo di trasporto quotidiano. La tendenza conferma un aumento dell’uso condiviso delle biciclette, consolidando questa modalità tra le preferenze degli utenti locali.

È boom del bike sharing. I dati dei primi quattro mesi del 2026 raccontano che il noleggio della bici è un'abitudine ormai consolidata tra gli udinesi, soprattutto i più giovani. I numeriIl confronto tra il primo quadrimestre del 2025 e lo stesso periodo del 2026 restituisce infatti una crescita. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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