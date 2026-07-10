Perde il controllo della bicicletta (illegale) e finisce in un fossato che costeggia la strada. Attimi di paura, alle 13 di ieri a San Donato, per un ciclista egiziano di 35 anni che è stato soccorso dopo un volo di 6 metri da un cavalcavia. È successo in via Ferruccio Parri, dove l’uomo, per cause ancora da accertare, in corrispondenza di una curva è uscito di strada, schiantandosi dapprima contro il marciapiede, quindi cadendo in un avvallamento ai bordi della carreggiata. Una volta finito nel fosso, l’uomo è completamente sparito alla vista. Per fortuna, un passante ha assistito alla scena e dato l’allarme, indicando il punto esatto della caduta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bici illegale a folle velocità nel fossato. Uomo salvo dopo un volo di sei metri sequestrato il mezzo "taroccato"

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Motociclista perde il controllo del mezzo e finisce nel fossato: ?49enne muore dopo ore di agonia in ospedaleUn uomo di 49 anni ha perso il controllo del suo scooter e è caduto in un fossato lungo via Nuova Moglianese, a Scorzè.

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