Incidente con lo scooter urta il ponte e finisce nel torrente Grave 18enne dopo un volo di 10 metri

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a San Casciano Val di Pesa. Un giovane di 18 anni, che stava guidando uno scooter, ha perso il controllo e si è schiantato contro un ponte. Dopo il colpo, è stato proiettato per circa dieci metri nel torrente sottostante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ragazzo in condizioni serie in ospedale.

San Casciano Val di Pesa, 1 maggip 2026 – Grave incidente stradale questa mattina, 1 maggio. Un giovane di 18 anni residente nel comune di Greve in Chianti, mentre con lo scooter transitava sulla via Volterrana con altri due amici, ha urtato la spalletta di un ponte ed è finito nel torrente dopo un volo di 10 metri. Gli amici che erano con lui hanno chiamato subito il 112. Sul posto è stata inviata un ambulanza della Misericordia di San Casciano Val di Pesa, con infermiere e volontari soccorritori. Per recuperare il giovane è stato chiamato anche il gruppo Saf dei vigili del fuoco e una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di San Casciano Val di Pesa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente con lo scooter, urta il ponte e finisce nel torrente. Grave 18enne dopo un volo di 10 metri The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Sbalzato dallo scooter: finisce nel torrente da 10 metri di altezza, giovane in gravi condizioni / FOTOI Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti questa mattina intorno alle 11:20 nel... Leggi anche: Incidente a Beinasco, auto vola giù dal ponte e finisce nel torrente Sangone: un ferito Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Per evitare un’auto scivola con lo scooter: muore a 64 anni; Con lo scooter contro un palo sullo Stradone, trasportato al Maggiore. Poco dopo, un' altra persona con la bici investita sulle strisce in via Emilia Est; Cascina, scontro con un’auto: finisce con lo scooter in un fosso. Grave 20enne; Incidente nella Bassa, nessun impatto tra i mezzi: la ricostruzione. Incidente con lo scooter, urta il ponte e finisce nel torrente. Grave 18enne dopo un volo di 10 metriIl ragazzo è stato recuperato con il verricello dai vigili del fuoco e successivamente trasportato in ospedale con l’elisoccorso ... lanazione.it Incidente nella notte, tragedia a Milano, cos’è successo? Ventenne senza patente muore dopo lo schianto, grave l’amico 25enne, una ragazza è rimasta feritaMilano si è svegliata con un’altra notizia che pesa. Stanotte in via Federico Tesio, a pochi passi dalla zona di San Siro, un giovane ventenne ha perso la vita. La causa? Un violento incidente in scoo ... alphabetcity.it L'incidente questa mattina a San Casciano in Val di Pesa, soccorso un 18enne - facebook.com facebook Sandro Veronesi, fondatore e presidente del gruppo Oniverse (di cui fanno parte Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Antonio Marras ma anche di Signorvino), è rimasto coinvolto il 24 aprile in un incidente aereo nei cieli del sud-ovest della Francia, nel x.com