Durante l’Atp Madrid, Jannik Sinner ha affrontato e battuto Zverev con un punteggio di 6-1 6-2. La partita si è conclusa rapidamente, senza grandi difficoltà per il tennista italiano. La vittoria rappresenta un altro successo nel percorso di Sinner nel torneo, confermando la sua forma attuale. La sfida si è svolta in modo rapido e senza particolari momenti di tensione.

Atp Madrid, partita senza storia: Jannik vince 6-1 6-2.. Ci sono partite destinate a rimanere nella storia ed altre destinate a fare la storia. Quella di oggi è stata una partita a senso unico. Nel tennis attuale, ci sono due alieni, Sinner ed Alcaraz e tanti giocatori umani. Quando, come in questo torneo, Alcaraz è assente, Sinner ha vita facile e quindi stravince un torneo che aumenta i suoi record. Quarto torneo 1000 di fila, aumenta il vantaggio sullo spagnolo e si prepara ad affronare il torneo di Roma nel migliore dei modi. La partita non ha avuto storia, troppo Sinner per il numero tre al mondo ma in questo periodo l’altoatesino è ingiocabile per tutti.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Atp Madrid: Jannik Sinner maltratta Zverev e vince ancora

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