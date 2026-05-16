Jannik Sinner si prepara a disputare la finale degli Internazionali d’Italia a Roma. La partecipazione a questo torneo gli garantisce un premio in denaro, che varia in base all’esito della partita. Se dovesse vincere, riceverebbe il premio più consistente previsto dalla manifestazione. La finale si svolge sul cemento romano, davanti a un pubblico di appassionati e appassionate. La sua presenza in finale rappresenta un risultato importante nel circuito tennistico, con conseguenze economiche legate ai premi e ai bonus stabiliti dall’organizzazione.

Jannik Sinner ha scritto una pagina di storia del tennis, riuscendo a qualificarsi alla finale degli Internazionali d’Italia per la seconda volta consecutiva e firmando la 33 vittoria consecutiva in un Masters 1000 (ha alzato al cielo Parigi, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid tra lo scorso novembre e aprile). Dopo le sofferenze fisiche riscontrate nel secondo set di ieri e l’interruzione per pioggia quando si trovava in vantaggio nel terzo parziale, oggi il fuoriclasse altoatesino è riuscito a chiudere la pratica contro Daniil Medvedev. Il numero 1 del mondo ha un chiaro obiettivo: conquistare il titolo di fronte al pubblico del Foro... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la finale a Roma? E se vince gli Internazionali d’Italia…

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la finale a Madrid? Fuga nel Prize Money Ranking. E se vinxeJannik Sinner si è qualificato alla finale del Masters 1000 di Madrid, travolgendo il temibile francese Arthur Fils con il perentorio punteggio di...

Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la finale a Madrid? Fuga nel Prize Money Ranking. E se vincesse…Jannik Sinner si è qualificato alla finale del Masters 1000 di Madrid, travolgendo il temibile francese Arthur Fils con il perentorio punteggio di...

Jannik Sinner parla della disputa sulla parte di ricavi dagli Slam reddit

Quanti soldi sta guadagnando Jannik Sinner a Roma? L’assegno diventa ricco. E se vince il torneo… Alcaraz lontanissimoJannik Sinner ha scritto una pagina di storia del tennis, diventando il giocatore con il maggior numero di vittorie consecutive nei Masters 1000: 32 ... oasport.it

Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Madrid: quanto guadagna? Punti, soldi e montepremiPer fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permette ... spaziotennis.com