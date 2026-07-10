Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato che la questione riguardante Barbara D’Urso non riguarda lui, rispondendo a una domanda sulla presunta limitazione della Rai nei confronti della conduttrice. Ha anche annunciato che Amadeus continuerà a condurre i programmi di punta e che Striscia la Notizia manterrà la sua collocazione. La dichiarazione è stata fatta durante la presentazione dei palinsesti di Mediaset.

Pier Silvio Berlusconi torna a parlare di Barbara D’Urso alla presentazione dei palinsesti di Mediaset. L’imprenditore ed editore ha infatti commentato la questione legata al presunto “veto” che avrebbe posto alla Rai per tenere la conduttrice lontana dalla televisione dopo il suo addio a Canale 5. Le parole di Pier Silvio Berlusconi su Barbara D’Urso. La presentazione dei palinsesti Mediaset è stata l’occasione anche per affrontare alcuni temi riguardanti l’azienda del Biscione. Pier Silvio Berlusconi, con la consueta fermezza, non si è tirato indietro, ma ha commentato alcune voci riguardando il futuro professionale della D’Urso e il vero di cui si è parlato spesso. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Berlusconi sulla D’Urso: “Non è affar nostro”. E svela il futuro di Amadeus e Striscia

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Temi più discussi: Pier Silvio Berlusconi: Un veto su Barbara D’Urso in Rai? Quindi, siccome non mi risulta lavori altrove, vuol dire che io avrei messo un veto a Prime, Netflix, Discovery, La7?. E su Amadeus: Lavorerà con noi in futuro; Barbara D'Urso e Mediaset, Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio; Pier Silvio Berlusconi e il veto su Barbara d’Urso: Non ho questo potere, il no comment della conduttrice; Pier Silvio Berlusconi: Dopo l'incidente stradale ho capito che è importante vivere ogni attimo. Il veto su Barbara D'Urso? Non è affar nostro decidere dove lavorerà. Amadeus? Le porte sono aperte.

PIER SILVIO BERLUSCONI SVELA IL FUTURO DI MEDIASET. Da Amadeus a Barbara D'Urso, passando per Milo Infante, Mentana, Cattelan, Gerry Scotti e le grandi novità della stagione televisiva. #PierSilvioBerlusconi #palinsesti #Mediaset x.com

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