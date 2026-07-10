Bergomi | L' Inter ha le idee chiare Khalaili è un Hakimi In difesa punterei su Lucumi

Da gazzetta.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In 24 ore sono state ufficializzate le firme di Ivan Provedel e l’acquisizione di Anan Khalaili. L’Inter ha completato l’operazione di mercato con l’arrivo del centrocampista, che viene paragonato a Hakimi, e ha indicato Lucumi come possibile sostituto in difesa. La squadra sta definendo le proprie scelte per il reparto difensivo e si sta concentrando sulle prossime priorità di mercato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il mercato che entra sempre più nel vivo, l’ufficialità di Ivan Provedel e la chiusura dell’operazione Anan Khalaili: tutto nel giro di 24 ore. L’Inter del futuro sta prendendo forma e ora che anche la casella lì a destra è stata riempita si può andare avanti con le altre priorità, dalla difesa in poi. Beppe Bergomi, 21 anni in nerazzurro, 6 trofei e 755 presenze con maglia dell’Inter, ha definito l’israeliano un colpo interessante, non un nuovo Denzel Dumfries, ma un esterno alla Hakimi: "L’ho visto quando ha giocato contro l’Italia ed è stato il migliore di Israele. Non lo conoscevo ma lì ho subito pensato che fosse un giocatore da tenere d’occhio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

bergomi l inter ha le idee chiare khalaili 232 un hakimi in difesa punterei su lucumi
© Gazzetta.it - Bergomi: "L'Inter ha le idee chiare, Khalaili è un Hakimi. In difesa punterei su Lucumi"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Inter LIVE: Non sfuma l’idea Jones. Khalaili ha le idee chiare e vuole solo i nerazzurriL'Inter continua a seguire l'acquisto di un centrocampista americano, con l'opzione di portare a termine l'affare.

Inter, niente cessione per Stankovic: Chivu ha le idee chiare sul talento serboL’Inter ha annunciato l’acquisto di Aleksandar Stankovic, controriscattato dal Club Brugges per circa 23 milioni di euro.

Temi più discussi: Bergomi: L'Inter ha le idee chiare, Khalaili è un Hakimi. In difesa punterei su Lucumi; Calcio mercato, la ricetta (vincente) di Beppe Bergomi: Almeno 4-5 giocatori da uno contro uno. Il 3-5-2? Limita il talento; Il Mondiale dell’82 visto da Bergomi: Avevo solo 18 anni, ma ero pronto a far parte di un gruppo di grandi campioni; Bergomi emoziona Pordenone: i retroscena del Mondiale 1982 e il messaggio ai giovani.

bergomi l inter haBergomi: Khalaili tipo Hakimi e Palestra. Per la difesa dell'Inter prenderei LucumíL'ex difensore Giuseppe Bergomi, una vita all'Inter, ha parlato delle vicende del club nerazzurro all'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, a cominciare da Anass Khalaili, che sarà il primo col ... tuttomercatoweb.com

bergomi l inter haL’ex capitano: Voltata pagina dopo la delusione Palestra. Questo è il modo di ripartire per vincere ancora in Serie AL’ex capitano: Voltata pagina dopo la delusione Palestra. Questo è il modo di ripartire per vincere ancora in Serie A ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web