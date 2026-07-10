In 24 ore sono state ufficializzate le firme di Ivan Provedel e l’acquisizione di Anan Khalaili. L’Inter ha completato l’operazione di mercato con l’arrivo del centrocampista, che viene paragonato a Hakimi, e ha indicato Lucumi come possibile sostituto in difesa. La squadra sta definendo le proprie scelte per il reparto difensivo e si sta concentrando sulle prossime priorità di mercato.

Il mercato che entra sempre più nel vivo, l’ufficialità di Ivan Provedel e la chiusura dell’operazione Anan Khalaili: tutto nel giro di 24 ore. L’Inter del futuro sta prendendo forma e ora che anche la casella lì a destra è stata riempita si può andare avanti con le altre priorità, dalla difesa in poi. Beppe Bergomi, 21 anni in nerazzurro, 6 trofei e 755 presenze con maglia dell’Inter, ha definito l’israeliano un colpo interessante, non un nuovo Denzel Dumfries, ma un esterno alla Hakimi: "L’ho visto quando ha giocato contro l’Italia ed è stato il migliore di Israele. Non lo conoscevo ma lì ho subito pensato che fosse un giocatore da tenere d’occhio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Bergomi: "L'Inter ha le idee chiare, Khalaili è un Hakimi. In difesa punterei su Lucumi"

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Bergomi: Finché l’intelaiatura dell'Inter resta questa, è difficile uscire dalla logica del 3-5-2. Servono due difensori, uno dei quali veloce. Poi, va sostituito Dumfries e devo dire che l’opzione Khalaili non mi dispiace affatto. L’ho commentato e ha le giuste qualit x.com

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