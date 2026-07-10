Si ipotizza Beppe Bergomi come possibile nuovo direttore tecnico della Nazionale, secondo quanto riferito da Malagò. La proposta potrebbe influenzare la posizione di Maldini, che rischia di essere allontanato dal ruolo. La situazione rappresenta una delle novità nel processo di rinnovamento del calcio italiano. La decisione non è ancora ufficiale e resta da definire nelle prossime settimane.

Bergomi in Nazionale? Spunta il suo nome per il ruolo di direttore tecnico, con Maldini che rischia di allontanarsi: il punto. La rivoluzione del calcio italiano continua e, nelle ultime ore, emerge una nuova ipotesi a sorpresa per la Nazionale: Beppe Bergomi come possibile direttore tecnico del nuovo corso azzurro. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. A rivelarlo è l’edizione odierna del Corriere della Sera, che fa il punto sui lavori avviati da Giovanni Malagò dal 22 giugno, giorno del suo insediamento alla guida della FIGC. Il presidente federale sta lavorando su due caselle fondamentali per il rilancio dell’Italia: quella del commissario tecnico e quella del direttore tecnico. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Bergomi direttore tecnico della Nazionale? L’idea a sorpresa di Malagò per la nuova Italia

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