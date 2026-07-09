Il presidente della Figc ha dichiarato che questa settimana sarà decisiva per la scelta del nuovo direttore tecnico della Nazionale, lasciando aperta la possibilità di una sorpresa nel nome scelto. Ha aggiunto di essere molto impegnato nel lavoro di selezione.

Il presidente della Figc lascia spazio a possibili sorpese riguardo la scelta del nome del nuovo direttore tecnico della Nazionale. "Confermo che questa è la settimana decisiva, sto lavorando molto". Manca ancora il si definitivo di Paolo Maldini “Potrebbe anche esserci una sorpresa”, per il futuro direttore tecnico della Nazionale. Ad annunciarlo è stato il nuovo presidente dellaFigc, Giovanni Malagò che ha confermato di essere ancora al lavoro per definire il nuovo quadro dirigenziale azzurro, con ancora i ruoli vacanti di direttore e commisario tecnico.“Questa è la settimana decisiva, non cambio opinione. Siamo a giovedì e spero nel weekend di calmare l’agitazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Malagò annuncia: “Possibile sorpresa per il ruolo da direttore tecnico della Nazionale

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Malagò: “Per il direttore tecnico della Nazionale è possibile una sorpresa”Il presidente della FIGC ha dichiarato che potrebbe esserci una sorpresa riguardo al nome del nuovo direttore tecnico della nazionale.

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