Il presidente della FIGC ha dichiarato che potrebbe esserci una sorpresa riguardo al nome del nuovo direttore tecnico della nazionale. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui candidati o sui tempi della decisione. La scelta del dirigente potrebbe essere annunciata nei prossimi mesi, ma non sono state comunicate ulteriori indicazioni ufficiali.

ROMA - Sul futuro della Nazionale, sono possibili sorprese. In particolare, per quanto riguarda il nome del direttore tecnico. A dirlo è il presidente della Figc Giovanni Malagò. Intervenendo a margine del conferimento della laurea honoris causa ricevuta dall'ACS Asomi College of Sciences, il numero uno del calcio italiano ha confermato che è ancora in corso il lavoro per definire il nuovo assetto tecnico azzurro, a partire dalla scelta del direttore tecnico e del commissario tecnico. Malagò apre a una sorpresa "Questa è la settimana del dt, non cambio opinione. Siamo a giovedì e spero nel weekend di calmare l'agitazione. Sto lavorando molto, ci può anche essere un sorpresa", ha dichiarato Malagò, lasciando intendere che la decisione potrebbe riservare sviluppi inattesi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Malagò: “Per il direttore tecnico della Nazionale è possibile una sorpresa”

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FIGC - IL CORAGGIO DI CAMBIARE

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