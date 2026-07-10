benzina e diesel sotto pressione il caro carburanti riaccende il rischio inflazione

Il prezzo della benzina e del diesel è aumentato nelle ultime settimane, con il Brent che si aggira intorno ai 76 dollari al barile e il WTI sopra 72 dollari. Il rialzo settimanale è stato di circa il 6% per il Brent e del 5% per il greggio statunitense. Questo aumento del costo dell’energia potrebbe influire sui prezzi alla pompa e alimentare le preoccupazioni sull’inflazione.

Il mercato dell’energia torna a guardare oltre il prezzo del greggio. Il Brent si muove intorno a 76 dollari al barile e il WTI poco sopra quota 72 dollari, con un rialzo settimanale vicino al 6% per il Brent e al 5% per il greggio americano. Le tensioni nel Golfo e nello Stretto di Hormuz continuano, quindi, a sostenere il premio al rischio sull’energia. Il mercato dell’energia torna a guardare oltre il prezzo del greggio. Il Brent resta condizionato dalle tensioni nel Golfo e dallo Stretto di Hormuz, ma il segnale più delicato arriva dai prodotti raffinati: benzina e diesel. La pressione non riguarda soltanto il barile. I mercati dei carburanti stanno segnalando una stretta dell’offerta, con margini di raffinazione elevati, scorte fragili e domanda estiva più sostenuta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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