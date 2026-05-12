Il prezzo del diesel alla pompa si è abbassato e ora si trova sotto i 2 euro al litro, livello raggiunto per l’ultima volta a fine marzo, prima che entrasse in vigore il primo sconto sulle accise. La benzina, invece, rimane stabile sui prezzi di pochi giorni fa. La riduzione del costo del diesel avviene in un periodo in cui i prezzi dei carburanti hanno mostrato alcune variazioni, senza grandi scossoni per la benzina.

Il prezzo del diesel alla pompa continua a scendere, tornando sotto i 2 eurolitro come non succedeva da fine marzo, quando era già in vigore il primo sconto sulle accise. In assestamento, invece, la benzina. In base ai dati del Mimit aggiornati al 12 maggio, il prezzo medio nazionale del diesel self è infatti 1,997 eurolitro e quello della benzina self è 1,929 eurolitro. Quanto alle quotazioni internazionali dei raffinati, ieri hanno chiuso in aumento sulla benzina e in calo sul diesel. E sulla rete carburanti si registrano ritocchi al ribasso, con Eni che ha tagliato di un centesimo il prezzo consigliato del diesel. Venendo al monitoraggio...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Carburanti: giù il diesel sotto quota 2 euro, benzina in assestamento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Carburanti, prezzi oggi: diesel oltre i 2 euro/litro, benzina sfonda quota 1,8(Adnkronos) – Mercati petroliferi ancora estremamente agitati, con quotazioni in saliscendi: ieri tonfo per benzina e gasolio, che restano tuttavia...

Carburanti: benzina a 1.940 euro, il diesel sale a 2.041 euro? Domande chiave Dove si paga la benzina più cara in Italia oggi? Quanto risparmia chi sceglie il metano rispetto alla benzina self? Quali regioni...

Argomenti più discussi: Prezzi ancora in discesa per diesel e benzina | Quattroruote.it; Tornano le accise, la benzina ora costa quasi come il diesel; Caro carburanti: perché aumentano i prezzi di benzina e diesel e cosa può succedere; Benzina self a 1,937 euro e gasolio a 2,037: prezzi del 7 maggio, pieno e accise.

Merz auspica che a breve il consiglio nazionale di sicurezza discuta dei prezzi del carburante per assicurare a cittadini e industria riserve e fornitura costante. Per contesto, il diesel oggi sta a 2,11 e la benzina a 2,05 x.com

ELI5 Come è possibile che i vecchi motori diesel possano funzionare con olio di scarto? reddit

Diesel sotto i 2 euro: carburanti tornano a scendere, giù anche la benzinaArrivano segnali positivi dai prezzi medi dei carburanti alla pompa. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, il diesel è sceso sotto la soglia dei due euro al litro per la prima volta ... quattroruote.it