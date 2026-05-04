Caro carburanti e nuove accise effetti su prezzi benzina e diesel

Oggi, lunedì 4 maggio, si registra un aumento dei prezzi della benzina e del GPL, mentre il diesel mostra una leggera diminuzione. Le nuove accise introdotte nelle settimane scorse hanno avuto effetti diversi sui costi dei vari carburanti, influenzando così il mercato e le scelte dei consumatori. La variazione dei prezzi si riflette nelle pompe di distribuzione, dove si notano differenze rispetto alle settimane precedenti.

(Adnkronos) – Le nuove accise si fanno sentire in modo diverso sui prezzi dei carburanti oggi, lunedì 4 maggio: benzina e gpl costano di più, diesel in lieve calo. Sono le ultime rilevazioni di Staffetta quotidiana che ricorda come dal 2 maggio l'accisa sulla verde sia salita di 15 centesimi al litro (18,3 centesimi compresa Iva), quella del gpl di 4,1 centesimi (5 centesimi Iva compresa). Oggi i prezzi medi nazionali dei carburanti alla pompa risultano dunque "in forte aumento sulla benzina e sul gpl e in lieve calo sul gasolio: benzina self-service sulla rete stradale a 1,899 eurolitro (+14,5 centesimi rispetto a giovedì), gasolio a 2,047 eurolitro (-5 millesimi).🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Caro carburanti e carissime accise: economia a rischio

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