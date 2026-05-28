Per la stagione 202627 di Serie C, girone C, l’Inter U23 parteciperà con alcune squadre del sud, dopo l’eliminazione di Salernitana e Catania dai playoff. Le avversarie dei nerazzurri sono state annunciate e si delineano le squadre che affronteranno durante il campionato. La composizione del girone evidenzia la presenza di club del centro e sud Italia, con un focus sulle sfide in programma.

Inter News 24 Inter U23, fuori Salernitana e Catania dai playoff: si delinea il girone meridionale per la squadra nerazzurra. Con l’eliminazione, ieri sera, di Salernitana e Catania dai playoff di Serie C per mano di Union Brescia e Ascoli, si è definita la composizione ufficiale del girone C di Serie C 202627. Un raggruppamento nel quale dovrebbe essere inserita, per le note rotazioni di ogni anno geografico, l’Inter U23. I nerazzurri dovrebbero finire nel girone meridionale per il semplice fatto che Atalanta e Juventus hanno già militato in quel girone negli ultimi due anni, e quindi ora toccherà ai nerazzurri fare i bagagli per il Sud. Si... 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Serie C, girone C 2026/27: c’è l’Inter U23, ecco tutte le avversarie dei nerazzurri

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Inter - U23, periodo no: Vecchi striglia i nerazzurrini

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