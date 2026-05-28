Serie C girone C 2026 27 | c’è l’Inter U23 ecco tutte le avversarie dei nerazzurri

Da internews24.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per la stagione 202627 di Serie C, girone C, l’Inter U23 parteciperà con alcune squadre del sud, dopo l’eliminazione di Salernitana e Catania dai playoff. Le avversarie dei nerazzurri sono state annunciate e si delineano le squadre che affronteranno durante il campionato. La composizione del girone evidenzia la presenza di club del centro e sud Italia, con un focus sulle sfide in programma.

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