Benedetta Rossi ha annunciato su Instagram che diventerà mamma, condividendo la notizia a 53 anni. La food blogger ha parlato di “anni di attese e silenzi” prima di questa novità. La sua famiglia si allarga con il marito, Marco Gentili. Rossi è nota per i video in cui impasta, inforna e chiacchiera dalla sua cucina nelle Marche. La notizia ha suscitato commozione tra i follower.

A furia di vederla impastare, infornare e chiacchierare con noi dalla sua cucina nelle Marche, Benedetta Rossi è diventata una di famiglia. E adesso è la sua, di famiglia, ad allargarsi davvero: la food blogger più amata d’Italia ha annunciato su Instagram che diventerà mamma insieme al marito Marco Gentili. Non con una gravidanza, ma con un’ adozione: due sorelline, due bambine che la coppia si prepara ad accogliere dopo un percorso lungo anni. Un annuncio accolto da un’ondata di affetto che ha travolto il suo profilo nel giro di poche ore. L’annuncio su Instagram: valigie pronte e un cuore che batte forte. Il post con cui Benedetta Rossi ha dato la notizia parte da un’immagine che chi la segue conosce bene: il viaggio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Benedetta Rossi presto mamma: “Anni di attese e silenzi”. L’annuncio più dolce a 53 anni

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