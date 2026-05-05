Cameron Diaz mamma a 53 anni | l’annuncio della nascita del terzo figlio

Cameron Diaz ha annunciato di aver avuto un terzo figlio all'età di 53 anni. L'attrice ha scelto di affidarsi alla gestazione per altri anche questa volta, come già fatto in passato per i suoi due figli. L'informazione è stata diffusa da un articolo pubblicato su Il Difforme. La nascita del bambino si è verificata di recente, senza dettagli ulteriori sulla data o sul metodo utilizzato.

E' nato il terzo figlio di Cameron Diaz, l'attrice ha 53 anni e sembra che abbia scelto la gestazione per altri, come aveva fatto per gli altri due figli Ormai si diventa mamma a qualsiasi età, il tabù della menopausa e dell’impossibilità di rimanere incinta dopo i 40 anni sembra superato. Così accade anche nel mondo dello spettacolo dove donne che hanno dedicato un’intera vita alla carriera mettendo da parte amore e famiglia, si ritrovano dopo i 40 anni ad avere il desiderio di maternità. AdessoCameron Diazsi aggiunge a questa lista, ieri ha infatti annunciato la nascita del suo terzo figlio,Nautas Madden. Cameron DiazeBenji Madden(47 anni) sono sposati dal 2015 ed hanno già due figli:Raddix, nata nel 2019 (quando l’attrice aveva 47 anni), eCardinal, nato nel 2024 (quando Diaz ne aveva 51).🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Cameron Diaz mamma per la terza volta a 53 anni, la gioia del marito: «Benvenuto al mondo, figliolo»

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