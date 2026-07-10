Benedetta Rossi presto mamma | A 53 anni si avvera un sogno

Benedetta Rossi ha annunciato su Instagram che, a 53 anni, diventerà madre attraverso un’adozione. La coppia, composta anche dal marito Marco Gentili, attende di accogliere due sorelline, due bambine che si preparano a entrare nelle loro vite. La decisione di adottare arriva dopo un percorso durato diversi anni. La notizia è stata comunicata pubblicamente dalla influencer, senza dettagli sul processo legale o sui tempi previsti.

Benedetta Rossi ha annunciato su Instagram che diventerà mamma insieme al marito Marco Gentili. Non con una gravidanza, ma con un’ adozione: due sorelline, due bambine che la coppia si prepara ad accogliere dopo un percorso lungo anni. Un annuncio accolto da un’ondata di affetto che ha travolto il suo profilo nel giro di poche ore. “Valigie pronte, passaporti in mano e il cuore che batte a mille. Abbiamo sempre viaggiato tanto insieme, in viaggio ci siamo innamorati, abbiamo imparato a conoscerci e ci siamo addirittura sposati. Oggi partiamo per il viaggio che stavamo aspettando da tanto, quello più lungo, emozionante e meraviglioso di sempre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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