Marco Gentili, marito e socio di Benedetta Rossi, ha dichiarato che i due sono sposati dal 2009 e si conoscono dal 1997. Ha aggiunto che oltre a essere marito e moglie, sono anche grandi amici e condividono molte attività con entusiasmo. La coppia collabora nel settore dei libri di cucina e si diverte insieme, secondo le sue parole.

Benedetta Rossi e Marco Gentili sono legati dal 1997 e sposati dal 2009, “Siamo marito e moglie, ma anche grandi amici, ci divertiamo tanto insieme e facciamo tutto con entusiasmo”, afferma l’autrice di libri di cucina più celebre d’Italia. La storia tra i due sia iniziata quando loro erano ancora due ragazzi, entrambi 25 anni, tra i banchi dell’università. Sembra che abbiano iniziato a fare passeggiate a cavallo insieme, come due amici, per poi decidere di provare a vedere se tra loro potesse funzionare anche come coppia. Una curiosità interessante è che il primo piatto che Benedetta Rossi ha cucinato al futuro marito è stata una torta rustica, e lei attribuisce anche un po’ alla pietanza i meriti per aver conquistato definitivamente Marco, facendoli avvicinare alla loro passione comune per la cucina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il marito di Benedetta Rossi, Marco Gentili (suo socio): “Siamo marito e moglie, ma anche grandi amici”

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