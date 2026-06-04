Scontro tra due auto una si ribalta | mamma e due bambine all' ospedale

Due auto si sono scontrate su un cavalcavia sopra la linea ferroviaria di Cremona, a Castelvetro. Una delle vetture si è ribaltata, mentre una mamma e due bambine sono state trasportate in ospedale. Nessuno degli occupanti ha riportato ferite gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa per i soccorsi e i rilievi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Scontro tra due auto a Castelvetro sul cavalcavia che passa sopra la linea ferroviaria di Cremona e conduce in paese. Due donne e due bimbe sono rimaste ferite. Per cause in corso di accertamento, una Lancia e una Fiat, provenienti da sensi opposti di marcia, si sono scontrate. Nell’impatto, la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tremendo scontro tra due auto, una si ribalta: ferite una mamma e le sue due bimbe

Notizie e thread social correlati

Incidente a Torino Pozzo Strada: scontro tra due auto all'incrocio, una si ribalta. Quattro feriti in ospedaleNella notte di oggi, sabato 16 maggio 2026, due automobili si sono scontrate all’incrocio tra corso Peschiera e corso Monte Cucco a Torino.

Violento scontro tra due auto a Ragazzola, una si ribalta: due feritiDue auto sono rimaste coinvolte in un incidente a Ragazzola questa mattina, 3 giugno.

Temi più discussi: Violento scontro tra due auto in paese (FOTO): in azione i vigili del fuoco e i soccorsi, tre persone ferite; Scontro tra due auto in autostrada, un ferito; Scontro tra due auto e uno scooter, muore 78enne a Pianella; Paura nella notte a Palidano: scontro tra due auto che si ribaltano con 9 giovani a bordo.

Beinasco: scontro tra due auto in piazza Dolci per una precedenza mancata, due feriti lievi x.com

Violento scontro tra due auto in paese (FOTO): in azione i vigili del fuoco e i soccorsi, tre persone feriteTRENTO. Incidente stradale all'ora di cena di mercoledì 3 giugno a Cadine, due auto si sono scontrate: tre persone ferite, in azione i soccorsi. L'allarme è scattato poco dopo le 19 all'intersezione t ... ildolomiti.it

Scontro tra due auto sulla A25 a Cepagatti: in 3 finiscono in ospedale, traffico rallentato [FOTO]L'incidente è avvenuto introno alle 7.30 di giovedì 4 giugno. Non ci sarebbe stata nessuna grave conseguenza per le persone a bordo dei mezzi. Sul posto ambulanze e vigili del fuoco. Rallentamenti al ... ilpescara.it