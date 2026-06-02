Il 2 giugno si è svolta a Prato la cerimonia per l’80ª Festa della Repubblica, con la prima uscita pubblica del sindaco. L’evento si è tenuto in piazza delle Carceri, dove Biffoni ha partecipato alla commemorazione. La celebrazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno assistito alle iniziative organizzate per ricordare l’anniversario. È stata la prima presenza ufficiale del sindaco in un evento pubblico dopo il suo insediamento.

Prato, 2 giugno 2026 – Prima uscita pubblica per il sindaco di Prato Matteo Biffoni che oggi era in piazza delle Carceri per la cerimonia dell'80o anniversario della Repubblica Italiana. "E' bello essere qui, come prima uscita pubblica dopo la proclamazione, con la fascia tricolore, a festeggiare un pezzo della nostra storia ", ha affermato il sindaco Biffoni, che si è detto orgoglioso di questo momento. Biffoni ha sottolineato come questa giornata rappresenti "un momento molto importante della vita democratica del nostro Paese e per tutta la cittadinanza. Come ha detto il Presidente della Repubblica, 'I valori della Costituzione vivono nell’azione di quanti si pongono al servizio della collettività', ed è esattamente con questo spirito che oggi torno ad indossare la fascia di sindaco di Prato". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 2 giugno a Prato, prima uscita per Biffoni: “La Festa della Repubblica è un momento importante della nostra vita"

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