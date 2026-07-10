Belen Rodriguez ha risposto su Instagram alle critiche sulla sua vita sentimentale, specificando di essere single da due anni e mezzo. La showgirl ha commentato i commenti di alcuni utenti che la accusano di cambiare spesso partner, affermando di aver vissuto un lungo periodo da sola prima di iniziare la relazione con il nuovo fidanzato. La risposta è arrivata dopo le polemiche sui frequenti cambi di partner e sulla relazione con il nuovo compagno.

La showgirl risponde su Instagram ai commenti sulla relazione con Gaetano Fidanzati, per alcuni hater la showgirl cambierebbe troppo frequentemente partner, lei afferma di essere single da molto tempo Belen Rodriguez torna a parlare della sua vita sentimentale e lo fa direttamente su Instagra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Belen Rodriguez replica alle critiche per il nuovo fidanzato e "cambi frequenti di partner": "Ero single da due anni e mezzo"

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