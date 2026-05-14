Belén Rodríguez ha dichiarato di essere single da due anni senza fornire dettagli aggiuntivi. La 41enne non ha commentato sulla possibilità di condurre la prossima edizione di un noto programma televisivo, mantenendo un riserbo sulla questione. La sua situazione sentimentale e le future attività nel mondo dello spettacolo sono al centro dell’attenzione, ma al momento non ci sono conferme ufficiali o annunci ufficiali riguardo a progetti in corso o prossimi.

Belén Rodríguez è spesso al centro del gossip, anche quando i flirt che le vengono attribuiti non sono altro che semplici amicizie. Solo nelle ultime settimane la conduttrice argentina è stata accostata all'inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti, che proprio in questi giorni ha smentito quelle voci. Lo ha fatto in un certo senso anche la stessa Belén, pronta a dichiararsi single da due anni durante una chiacchierata con Antonella Clerici su Rai 1. Ospite di È sempre mezzogiorno, la 41enne ha scherzato con la padrona di casa che l'ha presentata al pubblico in studio e agli spettatori a casa come "libera e bella". Belén ha confermato divertita: "Beh diciamo di sì, due anni single, questo è un evento". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Belén Rodríguez rivela: "Sono single da due anni. Non si trova niente"

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