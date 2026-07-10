Belen Rodriguez criticata per la sua nuova storia d’amore | lei reagisce

Belen Rodriguez è stata criticata per aver annunciato la sua nuova relazione con Gaetano Fidanzati. La showgirl argentina ha condiviso alcune immagini che ritraggono i due insieme, attirando l’attenzione dei follower. Dopo un periodo difficile, ha deciso di rendere pubblica questa nuova fase della sua vita. Le critiche sono arrivate sui social, dove alcuni utenti hanno espresso giudizi negativi. La showgirl non ha ancora commentato le reazioni ricevute.

Belen Rodriguez è tornata al centro del gossip dopo aver condiviso alcune immagini con Gaetano Fidanzati. La showgirl argentina, reduce da un periodo complicato, ha mostrato per la prima volta la sua nuova relazione, attirando l’attenzione dei fan. Accanto all’entusiasmo dei follower, però, non sono mancati commenti critici sulla sua vita sentimentale. Lei ha deciso di rispondere direttamente, chiarendo alcuni aspetti della sua situazione privata. Le prime foto con Gaetano Fidanzati. Belen Rodriguez ha pubblicato sui suoi profili social i primi scatti insieme a Gaetano Fidanzati, personal trainer che le è stato vicino nelle ultime settimane. Le immagini mostrano la coppia in momenti di complicità, segnando l’ufficialità della nuova relazione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Belen Rodriguez torna a casa e rompe il silenzio sui social

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