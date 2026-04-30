La nuova collana di Belén Rodriguez è dedicata ai figli Santiago e Luna Marì | Sempre con me

Belén Rodriguez ha aggiunto un nuovo gioiello alla sua collezione: una collana in oro e zircone che nasconde una dedica ai figli Santiago e Luna Marì.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Come è fatta la cameretta di Luna Marì nella nuova casa di Belén RodriguezBelén Rodriguez mostra un nuovo spazio della sua nuova casa a Milano, si tratta della cameretta di Luna Marì con armadi malva e letto color indaco.

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Argomenti più discussi: Belen all’Isola dei Famosi (per Mediaset), ma Banijay Italia smentisce: annunciata un’altra conduttrice. Chi è; Belén ha sostenuto l'esame per la cittadinanza italiana: Richiesto il livello B1, con lei c'era anche il suo avvocato; È guerra tra Belén Rodriguez e Alessia Marcuzzi per la conduzione dell' Isola dei Famosi; Body attillato e lato b da capogiro, la foto hot di Belén Rodríguez che accende i gossip.

Santiago De Martino, figlio di Belén Rodriguez e Stefano De Martino, ha scelto di non comparire più sui social. A spiegare questa decisione è stata la zia Cecilia Rodriguez, che ha rivelato i motivi dietro questa scelta. - facebook.com facebook