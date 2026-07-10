Le sedici coppie del main draw del campionato italiano di beach volley sono entrate in gara sulla spiaggia di Marina di Modica, segnando l’inizio della fase principale del torneo. La giornata ha visto le qualificazioni, che hanno definito le coppie che si sfideranno per i punti pesanti. Tra big e outsider, le partite si sono svolte sulla sabbia, con le coppie che cercano di avanzare nel torneo.

La quarta tappa del Campionato Italiano Assoluto di beach volley entra nel vivo sulla sabbia di Marina di Modica dopo una prima giornata dedicata alle qualificazioni, che ha completato il quadro delle sedici coppie protagoniste dei tabelloni principali maschile e femminile. La località siciliana ospita un appuntamento che arriva in un momento chiave della stagione, con i valori emersi nelle prime tre tappe di Falconara, Termoli e Marina di Ravenna pronti a essere messi nuovamente alla prova in un torneo che si annuncia estremamente equilibrato. Nel tabellone femminile le qualificazioni hanno confermato il buon livello delle coppie in lotta per gli ultimi pass disponibili. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Beach volley, via al main draw di Marina di Modica: big e outsider a caccia di punti pesanti nella quarta tappa del circuito tricolore

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