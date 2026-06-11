Marco Viscovich e Davide Borraccino hanno vinto due match nelle qualificazioni del torneo di beach volley ad Alanya, assicurandosi il pass per il main draw del Challenge del Beach Pro Tour. La coppia italiana ha battuto due avversari di livello durante la fase preliminare.

Marco Viscovich e Davide Borraccino sugli scudi ad Alanya. La coppia azzurra ha firmato una bella impresa nella giornata inaugurale del torneo Challenge del Beach Pro Tour, conquistando i l pass per il tabellone principale partendo dalle qualificazioni e superando due avversari di assoluto valore. Un risultato che conferma il grande momento degli italiani, reduci dal successo nel Future di Cervia e ora pronti a misurarsi con un livello decisamente più elevato. La prima vittoria è arrivata contro gli australiani BushbySchumann, superati al termine di una battaglia in tre set. Dopo un avvio difficile e il 13-21 del primo parziale, Viscovich e Borraccino hanno cambiato marcia nel secondo set, imponendosi 21-19 e portando la sfida al tie-break. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Beach volley, impresa Viscovich/Borraccino ad Alanya: doppio successo e qualificazione al main draw

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