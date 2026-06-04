Beach volley a Marina di Ravenna | debutta il circuito Beach Please

Notizia in breve

Debutta il circuito Beach Please a Marina di Ravenna, con le prime tappe di beach volley estive. Le squadre utilizzeranno nuove regole di gioco per le prossime competizioni. Gli atleti riceveranno oggetti riutilizzabili per ridurre i rifiuti, ma non sono stati specificati i dettagli. La manifestazione si svolge sulla spiaggia, coinvolgendo diverse squadre e pubblico. Le date e il programma completo saranno comunicati nelle prossime settimane.