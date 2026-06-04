Beach volley a Marina di Ravenna | debutta il circuito Beach Please
Debutta il circuito Beach Please a Marina di Ravenna, con le prime tappe di beach volley estive. Le squadre utilizzeranno nuove regole di gioco per le prossime competizioni. Gli atleti riceveranno oggetti riutilizzabili per ridurre i rifiuti, ma non sono stati specificati i dettagli. La manifestazione si svolge sulla spiaggia, coinvolgendo diverse squadre e pubblico. Le date e il programma completo saranno comunicati nelle prossime settimane.
Come cambieranno i formaggi di gioco nelle prossime tappe estive?. Quale oggetto riutilizzabile riceveranno gli atleti per ridurre i rifiuti?. Chi può partecipare al torneo nonostante la mancanza di esperienza?. Dove si svolgerà l'aperitivo con dj set dopo le gare?.? In Breve Torneo al Dolce Lucia con tappe 28 giugno (3×3) e 26 luglio (3×3).. Format evolve verso il 4×4 misto per l'ultimo appuntamento del 30 agosto.. Riduzione plastica monouso tramite distribuzione di bicchieri riutilizzabili ai partecipanti.. Contatti per informazioni pratiche disponibili al numero telefonico 3459473292.. Il beach volley riaccende la spiaggia di Marina di Ravenna con il torneo Beach Please. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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raga sappiamo che ci sono un saaaaaacco di evnti di beach e poi siete cotti dalle finals però hey... @aibvc al mare! L1 maschile dalle 9 e L2 femminile dalle 13 al @cocoloco_beachhouse di Marina di Ravenna, domanice 24 maggio 2026 #beachvolley # facebook
Volley da spiaggia. Via ai tornei Beach PleaseLa prima tappa domenica dalle 9 al Dolce Lucia con la formula 2x2. Gli appuntamenti successivi il 28 giugno e 26 luglio con 3x3 misto. msn.com
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