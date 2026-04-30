È iniziata una campagna di raccolta fondi promossa dal Calcit Valdarno, su incarico della Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino, per finanziare l'acquisto di un nuovo ecografo destinato all’ospedale Santa Maria alla Gruccia. La raccolta mira a sostenere l'acquisto di questa apparecchiatura medica, fondamentale per le attività diagnostiche dell’ospedale. La campagna è stata avviata ufficialmente il 30 aprile 2026.

Arezzo, 30 aprile 2026 – Prende ufficialmente il via la raccolta fondi promossa dal Calcit Valdarno, su mandato della Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino, per l’acquisto di un nuovo ecografo destinato all’ospedale Santa Maria alla Gruccia. Un progetto condiviso che coinvolgerà tutti i Comuni del territorio e che punta a dotare il presidio ospedaliero di uno strumento di ultima generazione dedicato alla diagnosi, alla prevenzione e alla salute delle donne. L’iniziativa nasce dalla decisione assunta durante la Conferenza dei sindaci del 2 aprile scorso, nel corso della quale è stato affidato al Calcit Valdarno il ruolo di...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo ecografo per l’ospedale Santa Maria alla Gruccia: parte la raccolta fondi promossa dal Calcit Valdarno

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