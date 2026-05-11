Auto si incendia al centro di Battipaglia vicino all'ospedale Santa Maria della Speranza | panico in via Belvedere

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'auto è andata a fuoco in via Belvedere, nel centro di Battipaglia, a poca distanza dall'ospedale Santa Maria della Speranza. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, mentre i residenti hanno assistito alla scena con preoccupazione. La combustione ha generato panico tra i passanti e ha richiesto un intervento rapido per mettere in sicurezza l'area.

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Auto in fiamme in via Belvedere a Battipaglia, vicino all'ospedale Santa Maria della Speranza. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine.🔗 Leggi su Fanpage.it

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